‘American Doctor’ svela il trailer e fissa la data di uscita nelle sale Il film segue i Medici che hanno curato i bambini a Gaza
Uno dei documentari più audaci dell’anno sta per raggiungere i cinema, il pluripremiato American Doctor. Il film diretto dal candidato all’Oscar e vincitore dell’Emmy Poh Si Teng è incentrato su tre medici americani di diversa estrazione che hanno offerto i loro servizi in ospedali assediati a Gaza, curando bambini palestinesi gravemente feriti nel bombardamento sostenuto da parte di Israele e nell’invasione del territorio occupato. American Doctor aprirà a New York e Toronto il 14 agosto, seguito da Los Angeles una settimana dopo. L’uscita di Watermelon Pictures aprirà ad Atlanta, Santa Barbara, San Diego e San Francisco il 28 agosto, seguita da un’espansione in più città a settembre. 🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it
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