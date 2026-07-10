Uno dei documentari più audaci dell’anno sta per raggiungere i cinema, il pluripremiato American Doctor. Il film diretto dal candidato all’Oscar e vincitore dell’Emmy Poh Si Teng è incentrato su tre medici americani di diversa estrazione che hanno offerto i loro servizi in ospedali assediati a Gaza, curando bambini palestinesi gravemente feriti nel bombardamento sostenuto da parte di Israele e nell’invasione del territorio occupato. American Doctor aprirà a New York e Toronto il 14 agosto, seguito da Los Angeles una settimana dopo. L’uscita di Watermelon Pictures aprirà ad Atlanta, Santa Barbara, San Diego e San Francisco il 28 agosto, seguita da un’espansione in più città a settembre. 🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it

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© Metropolitanmagazine.it - ‘American Doctor’ svela il trailer e fissa la data di uscita nelle sale. Il film segue i Medici che hanno curato i bambini a Gaza

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