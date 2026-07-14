Cantina di Pitigliano Nasce il Rosato Igt | Una selezione di uve del territorio

La Cantina di Pitigliano ha lanciato un nuovo Rosato Toscana Igt, realizzato con uve del territorio. L’etichetta è pensata per la stagione estiva e si aggiunge alla gamma dei vini prodotti dalla cooperativa. La produzione si concentra su una selezione di uve locali, con un’attenzione particolare alla qualità e alla tipicità del territorio. L’obiettivo è offrire un vino fresco e adatto a diverse occasioni di consumo durante i mesi più caldi.

Si amplia la gamma della Cantina di Pitigliano con l’arrivo del nuovo Rosato Toscana Igt, un’etichetta pensata per la stagione estiva e destinata ad arricchire l’offerta della cooperativa. "Il nuovo vino – si spiega dalla Cantina di Pitigliano – nasce da una selezione di uve del territorio ed è vinificato in bianco, una tecnica che ne esalta freschezza e mineralità, caratteristiche tipiche dei terreni tufacei dell’area di Pitigliano". "Con questa etichetta arricchiamo la nostra gamma con un vino moderno, fresco e versatile, capace di incontrare i gusti di un pubblico sempre più attento alla qualità – dice il direttore della Cantina, Antonio Spurio (nella foto) –. 🔗 Leggi su Lanazione.it

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