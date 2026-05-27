Crisi Moncaro la cooperativa Uve Unite si aggiudica all' asta la cantina di Montecarotto Cia Marche | Siamo soddisfatti

La cooperativa Uve Unite ha vinto all'asta la cantina di Montecarotto, in seguito alla crisi di Moncaro. La vendita si è conclusa con l'aggiudicazione da parte di Uve Unite. Il presidente di Cia Marche ha dichiarato di essere soddisfatto dell’esito della prima asta. La procedura ha coinvolto l’immobile, che ora sarà gestito dalla cooperativa aggiudicataria. Non sono stati forniti dettagli su eventuali offerte concorrenti o altre fasi dell’operazione.

MONTECAROTTO - Crisi Moncaro: in queste ore è intervenuto il presidente di Cia Marche Alessandro Taddei, dopo l’esito della prima asta che ha visto la cooperativa Uve Unite aggiudicarsi la cantina di Montecarotto. “Noi, come Cia – ha ricordato il Presidente Taddei - abbiamo sempre seguito il caso. 🔗 Leggi su Anconatoday.it

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Moncaro, lasta va a segno: cantina venduta a Uve Unite

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