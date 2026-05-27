Moncaro l?asta va a segno | cantina venduta a Uve Unite Alla coop sede di Montecarotto e linee d?imbottigliamento per 3,9 milioni

Una società controllata da Uve Unite ha acquistato la cantina di Moncaro all’asta per 3,9 milioni di euro. L’acquisto comprende la sede della cooperativa a Montecarotto e le linee di imbottigliamento. La gara si è conclusa con successo al primo tentativo, segnando la prima vendita ufficiale della cantina. La cooperativa Uve Unite si è formata di recente in risposta alle difficoltà di Moncaro.

MONTECAROTTO - Buona la prima. Una società controllata da Uve Unite, la nuova cooperativa nata per reagire alla crisi Moncaro, si è aggiudicata al primo giro d’asta la cantina di Montecarotto e tutti i suoi marchi con l’offerta minima di 3.914.250. Il che significa che se tutto va a buon fine – entro 60 giorni - una parte della storica cooperativa resterà, di fatto, nelle mani del territorio che l’ha generata e custodita dal 1964, anno della fondazione. Un esito, al primo giro, che non era scontato. Di fatto non ci sono manifestazioni d’interesse per gli altri due poli. Né per quello di Acquaviva Picena, né di Camerano-Conero Doc e nemmeno per i 9 lotti degli asset immobiliari inclusi bottaia, ristorante e vari casolari. 🔗 Leggi su Corriereadriatico.it

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Moncaro, lasta va a segno: cantina venduta a Uve Unite

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