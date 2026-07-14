CANTA BOZZOLO 2026 | TRIONFA LA MUSICA

Aurora Foti ha vinto l’undicesima edizione di Canta Bozzolo 2026. Sofia Tavani ha ricevuto il premio della giuria popolare, mentre Lucrezia Dore si è aggiudicata quello della critica. La manifestazione si è svolta a Bozzolo, nel Mantovano, il 13.

Aurora Foti vince l’undicesima edizione. A Sofia Tavani il premio della giuria popolare e a Lucrezia Dore quello della critica.. BOZZOLO (MN), 13 Luglio 2026 – Si è conclusa con uno straordinario successo di pubblico, critica e ascolti l’edizione 2026 di Canta Bozzolo, lo storico festival canoro che vanta il patrocinio della Regione Lombardia e dell’ Istituto Consolare Internazionale e che quest’anno ha saputo unire l’altissimo livello interpretativo dei concorrenti in gara a momenti di profondissimo valore sociale, umanitario e televisivo. La manifestazione ha dimostrato come la cultura e la musica leggera siano strumenti d’eccellenza capaci di lanciare messaggi universali e gettare ponti sopra ogni barriera. 🔗 Leggi su Gbt-magazine.com

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