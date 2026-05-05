Al Teatro Ghione si è tenuto “Canta Napoli 3.0”, un concerto che ha portato sul palco le canzoni più celebri della tradizione napoletana, rivisitate con sonorità moderne e arrangiamenti aggiornati. L’evento ha visto protagonisti artisti che hanno interpretato i classici partenopei, offrendo al pubblico una versione contemporanea di brani storici. La serata ha coinvolto gli spettatori con un mix di musica tradizionale e innovazione.

Cosa: Il concerto-evento “Canta Napoli 3.0”, un progetto musicale che riarrangia e modernizza i grandi classici della tradizione canora napoletana.. Dove e Quando: Al Teatro Ghione di Roma (Via delle Fornaci 37), domenica 17 maggio 2026, con apertura porte alle ore 17.30 e inizio spettacolo alle 18.00.. Perché: Per riscoprire un patrimonio culturale dal fascino immortale attraverso un sound audace e contemporaneo, in grado di unire generazioni e superare i confini geografici.. La grande tradizione musicale partenopea si prepara a invadere pacificamente la Capitale con una carica di energia del tutto inedita. Roma, città che da sempre funge da crocevia per le più diverse espressioni artistiche, si appresta ad accogliere un evento che promette di ridefinire i parametri del classico tributo musicale.🔗 Leggi su Ezrome.it

© Ezrome.it - Canta Napoli 3.0: la musica partenopea al Teatro Ghione

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