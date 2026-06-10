Durante la Festa della Musica 2026, si è svolto un concerto a Acquamorta, nel comune di Monte di Procida. L’evento ha visto la partecipazione di Dada’, artista locale, che ha eseguito brani dal vivo davanti a un pubblico raccolto sulla spiaggia. La serata ha celebrato l’identità del territorio attraverso musica, con spettatori che hanno condiviso un momento di aggregazione tra cultura, mare e comunità.

Festa della Musica 2026 ad Acquamorta: Monte di Procida celebra cultura, mare e comunità con il concerto di Dada’. Il prossimo 21 giugno Monte di Procida si unirà alle celebrazioni internazionali della Festa della Musica 2026, una manifestazione che da oltre quarant’anni trasforma piazze, strade e luoghi simbolici in palcoscenici aperti alla creatività e alla condivisione. L’edizione di quest’anno assume un significato particolare. Da un lato celebra il decennale del progetto Factotum, realtà che negli anni ha saputo promuovere cultura, partecipazione e inclusione sul territorio; dall’altro valorizza una delle cornici più suggestive dei Campi Flegrei: Acquamorta, luogo in cui il mare incontra la storia e dove la musica diventa linguaggio universale capace di unire generazioni diverse. 🔗 Leggi su Puntomagazine.it

© Puntomagazine.it - Festa della Musica 2026: Monte di Procida canta la propria identità tra cultura, mare e comunità

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