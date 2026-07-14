Un uomo è stato filmato mentre nuotava nelle Cascate del Niagara e successivamente trascinato dalla corrente. È riuscito a sopravvivere dopo essere precipitato da un'altezza di circa 52 metri. La scena è stata registrata da un testimone e mostra il momento in cui l’uomo si trova nelle acque tumultuose, prima di essere portato via dalle correnti. Non sono stati forniti dettagli sulle condizioni di salute dell’uomo dopo l’incidente.

Un video pazzesco, direttamente dal Nordamerica. Un uomo è stato ripreso mentre nuotava nelle Cascate del Niagara, prima di essere trascinato dalla corrente. Subito dopo è caduto dalle Horseshoe Falls, uno dei principali attrazioni naturali situate tra Canada e Stati Uniti. Stando al rapporto delle forze dell'ordine locali, l'episodio sarebbe avvenuto lo scorso 28 giugno. E la persona in questione è riuscita a sopravvivere a una caduta di circa 52 metri. Poi è stata immediatamente soccorsa dalle squadre d'emergenza che sono giunte sul luogo. Infine, l'uomo è stato trasferito d'urgenza in ospedale. Secondo i primi bollettini medici riporterebbe delle ferite gravi. 🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it

© Liberoquotidiano.it - Canada, follia alle cascate del Niagara: si lancia da 52 metri, vivo per miracolo

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Le Cascate del Niagara - Mic

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