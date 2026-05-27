Follia in tangenziale a Borgaro Torinese | uomo trasportato da un' auto della polizia si lancia sulla carreggiata trasportato in ospedale
Un uomo è stato trasportato in ospedale dopo essersi lanciato dalla vettura della polizia di Stato su una tangenziale nel pomeriggio di oggi. L'incidente è avvenuto nel tratto nord, poco dopo lo svincolo di Borgaro Torinese, mentre l’uomo cercava di scappare dopo un fermo. La polizia aveva fermato il veicolo in quel punto e, durante le operazioni, l’uomo si è lanciato dalla vettura. Non sono stati forniti dettagli sulle sue condizioni.
Un uomo è rimasto ferito nel pomeriggio di oggi, mercoledì 27 maggio 2026, dopo essersi lanciato da un'autocivetta della polizia di Stato, nel tentativo di fuggire dopo un fermo, nel tratto della tangenziale nord compreso poco dopo lo svincolo di Borgaro Torinese, in direzione nord verso. 🔗 Leggi su Torinotoday.it
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