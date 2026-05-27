Follia in tangenziale a Borgaro Torinese | uomo trasportato da un' auto della polizia si lancia sulla carreggiata trasportato in ospedale

Notizia in breve

Un uomo è stato trasportato in ospedale dopo essersi lanciato dalla vettura della polizia di Stato su una tangenziale nel pomeriggio di oggi. L'incidente è avvenuto nel tratto nord, poco dopo lo svincolo di Borgaro Torinese, mentre l’uomo cercava di scappare dopo un fermo. La polizia aveva fermato il veicolo in quel punto e, durante le operazioni, l’uomo si è lanciato dalla vettura. Non sono stati forniti dettagli sulle sue condizioni.