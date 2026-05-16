Finestra si stacca in ospedale ferito un uomo | Sono vivo per miracolo
Un uomo è rimasto ferito dopo che una finestra si è staccata improvvisamente nella sala d’attesa del day hospital di Chirurgia in un ospedale di Francavilla Fontana. La finestra ha colpito la persona mentre si trovava all’interno dell’area, provocandogli ferite considerate gravi. L’uomo ha riferito di essere sopravvissuto per un miracolo e sono stati avviati accertamenti da parte delle autorità per ricostruire la vicenda. La struttura ospedaliera è stata temporaneamente interessata da interventi di sicurezza e verifica.
FRANCAVILLA FONTANA – Una finestra si è improvvisamente staccata colpendo un uomo che si trovava nella sala d’attesa del day hospital di Chirurgia dell’ospedale Camberlingo. È accaduto nel pomeriggio di oggi, sabato 16 maggio.Il protagonista della vicenda è F.L., residente a Fasano, che aveva. 🔗 Leggi su Brindisireport.it
Sullo stesso argomento
Leggi anche: Auto si ribalta dopo essere uscita fuori strada: ferito un uomo trasportato in ospedale
Leggi anche: Miracolo a Napoli: uomo salvato da emorragia fatale dopo dolore addominale in ospedale.