Finestra si stacca in ospedale ferito un uomo | Sono vivo per miracolo

Un uomo è rimasto ferito dopo che una finestra si è staccata improvvisamente nella sala d’attesa del day hospital di Chirurgia in un ospedale di Francavilla Fontana. La finestra ha colpito la persona mentre si trovava all’interno dell’area, provocandogli ferite considerate gravi. L’uomo ha riferito di essere sopravvissuto per un miracolo e sono stati avviati accertamenti da parte delle autorità per ricostruire la vicenda. La struttura ospedaliera è stata temporaneamente interessata da interventi di sicurezza e verifica.

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