“Il Protocollo di intesa «Alleanza per la sostenibilità integrale 2026-2029» è la prosecuzione di un cammino che mette al centro il futuro della nostra comunità e ci permette di unire valide competenze ed esperienze per dare risposte concrete ai bisogni del territorio. L’impegno di questa Amministrazione per Roma è quello di promuovere e attivare processi di trasformazione e sviluppo di tutta la città per favorire la crescita delle comunità locali: in tale contesto il Campus Bio-Medico è un modello di «civic university» capace non solo di trasferire conoscenza e aumentare il livello culturale ma altresì di contribuire al funzionamento del bene pubblico e al benessere dei cittadini, nell’ottica dell’interesse generale. 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it

Segui gli aggiornamenti su Roma.

© Ilgiornaleditalia.it - Campus Bio-Medico. Titti Di Salvo (Presidente Municipio Roma IX): “Abbiamo investito in un'alleanza che guarda a tutte le generazioni”

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Inaugurato il Centro Antiviolenza realizzato in collaborazione con l'associazione Assolei APS

Notizie e thread social correlati

Leggi anche: Municipio Roma IX e Campus Bio-Medico, alleanza per sostenibilità e sviluppo

Municipio Roma IX e Campus Bio-Medico, un'opportunità concreta per lo sviluppo localeIl Municipio Roma IX e il Campus Bio-Medico hanno firmato un accordo durante un evento presso il campus di Trigoria.

Temi più discussi: Formazione: Università Campus Bio-Medico, a Roma oltre 700 studenti da 54 Paesi per la Grand Final delle Stem Olympiad; Campus Bio-Medico, quinto sigillo d’oro; Università Campus Bio-Medico, Sovranità tecnologica per affrontare le sfide del futuro; Al Campus Bio-Medico il ‘Sigillo d’Oro’ per le cure, è la quinta volta.

Municipio Roma IX e Campus Bio-Medico, alleanza per sostenibilità e sviluppoRinnovato il Protocollo di intesa per il triennio 2026-2029, per valorizzare le periferie e migliorare i servizi a favore della comunità Il Campus ... affaritaliani.it

Sanità: Municipio Roma IX e Campus Bio-Medico, alleanza per sostenibilità e sviluppoIl Campus Bio-Medico e il Municipio Roma IX, nel corso di un evento che si è tenuto presso il campus universitario di Trigoria, hanno ... agenzianova.com