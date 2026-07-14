Campobasso madre e figlia morte avvelenate l’autopsia | Non le avrebbe salvate nemmeno una diversa condotta sanitaria

Da firenzepost.it 14 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Un’autopsia ha confermato che un diverso intervento medico non avrebbe evitato la morte di una madre e di sua figlia, decedute a causa di un sospetto avvelenamento da ricina. Le due donne sono morte a Pietracatella nei giorni vicini a Natale 2025. Secondo i risultati, l’elevata concentrazione di veleno nel loro organismo avrebbe reso inutile un’eventuale diversa condotta sanitaria.

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CAMPOBASSO – Un approccio diverso dei medici che ebbero in cura Antonella Di Ielsi e Sara Di Vita, mamma e figlia morte nei giorni a ridosso di Natale 2025 a Pietracatella per sospetto avvelenamento da ricina, non avrebbe potuto impedire il decesso delle due donne a causa dell’elevata presenza del veleno. E’ quanto emerge dalla relazione del medico legale e dalle consulenze degli esperti incaricati dalla procura le prime verità sul giallo di Pietracatella. La perizia sembra innanzitutto scagionare gli unici indagati: 3 camici bianchi del pronto soccorso di Campobasso e due della guardia medica di Campolieto. Potevano fare di più ma la quantità di veleno e la rapidità evolutiva del quadro clinico forse non avrebbero comunque salvato Sara e sua madre. 🔗 Leggi su Firenzepost.it

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