Un’autopsia ha confermato che un diverso intervento medico non avrebbe evitato la morte di una madre e di sua figlia, decedute a causa di un sospetto avvelenamento da ricina. Le due donne sono morte a Pietracatella nei giorni vicini a Natale 2025. Secondo i risultati, l’elevata concentrazione di veleno nel loro organismo avrebbe reso inutile un’eventuale diversa condotta sanitaria.

CAMPOBASSO – Un approccio diverso dei medici che ebbero in cura Antonella Di Ielsi e Sara Di Vita, mamma e figlia morte nei giorni a ridosso di Natale 2025 a Pietracatella per sospetto avvelenamento da ricina, non avrebbe potuto impedire il decesso delle due donne a causa dell’elevata presenza del veleno. E’ quanto emerge dalla relazione del medico legale e dalle consulenze degli esperti incaricati dalla procura le prime verità sul giallo di Pietracatella. La perizia sembra innanzitutto scagionare gli unici indagati: 3 camici bianchi del pronto soccorso di Campobasso e due della guardia medica di Campolieto. Potevano fare di più ma la quantità di veleno e la rapidità evolutiva del quadro clinico forse non avrebbero comunque salvato Sara e sua madre. 🔗 Leggi su Firenzepost.it

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© Firenzepost.it - Campobasso, madre e figlia morte avvelenate, l’autopsia: “Non le avrebbe salvate nemmeno una diversa condotta sanitaria”

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Campobasso, madre e figlia avvelenate dalla ricina: interrogata di nuovo la cugina del marito

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