A Pietracatella, in provincia di Campobasso, si indaga sulla morte di madre e figlia, entrambe decedute a causa di avvelenamento da ricina. Un infermiere che aveva somministrato loro una flebo a domicilio ha rilasciato dichiarazioni sorprendenti, riferendo che una delle due persone presentava uno stato di delirio, mentre l’altra non riusciva a parlare. La vicenda ha attirato l’attenzione degli inquirenti, che cercano di fare luce sui dettagli di quello che sembra essere un caso ancora avvolto nel mistero.

CAMPOBASSO – Sembra vicina la svolta nel giallo di Pietracatella, su madre e figlia morte avvelenate da ricina in provincia di Campobasso. Trapelano indiscrezioni sul nuovo interrogatorio dell’infermiere delle flebo fatte a casa, l’amico di famiglia e possibile supertestimone, Gianpiero Mastrogiorgio detto “Gianni”. L’uomo avrebbe dichiarato, riferendosi rispettivamente a Sara Di Vita 15 anni e Antonella Di Ielsi, 55 anni: “Una delirava, l’altra non parlava”. Il fascicolo sul duplice omicidio premeditato di madre e figlia rimane per ora contro ignoti, ma il cerchio dei sospettati si sta stringendo attorno a qualche familiare delle vittime.... 🔗 Leggi su Firenzepost.it

© Firenzepost.it - Campobasso, madre e figlia morte avvelenate: dichiarazioni choc dell’infermiere che fece flebo a casa. “Una delirava, l’altra non parlava”

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Madre e figlia morte avvelenate, nel sangue del marito Gianni nessuna traccia di ricina»

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