A un mese dalla morte di madre e figlia avvelenate a Campobasso, si attendono ancora i risultati dell’autopsia. I medici devono completare gli esami prima di poter comunicare le cause del decesso. Nel frattempo, è stata interrogata la zia di un uomo coinvolto nelle indagini, mentre si prosegue con le verifiche sulla vicenda. I risultati attesi dovrebbero arrivare entro la fine di maggio.

CAMPOBASSO – I risultati dell’autopsia sui corpi di Antonella Di Ielsi e Sara Di Vita arriveranno a fine maggio. Il medico legale ha chiesto un mese di proroga per poter ultimare il suo lavoro inerente al caso di mamma e figlia morte avvelenate a Pietracatella, provincia di Campobasso. LA ZIA DI GIANNI DI VITA INTERROGATA PER OLTRE DUE ORE – “In famiglia non crediamo all’omicidio, per noi non sono state uccise, è stato un incidente”. Lo ha detto la zia di Gianni Di Vita, il marito di Antonella, rispondendo stasera alle domande dei giornalisti mentre usciva dalla Questura di Campobasso. La donna è stata sentita per oltre due ore dalla Squadra Mobile come persona informata dei fatti in merito al caso di Pietracatella.🔗 Leggi su Firenzepost.it

© Firenzepost.it - Campobasso, madre e figlia morte avvelenate: un mese in più per esiti dell’autopsia. Interrogata la zia di Gianni Di Vita

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