Il gruppo di leader progressisti si è riunito a Napoli, includendo rappresentanti del Movimento 5 Stelle, del Partito Democratico e di altre forze di sinistra. La foto ufficiale mostra i quattro con un aspetto poco definito, dando l'impressione di una presenza meno compatta rispetto al passato. La questione del riarmo rimane un tema delicato, con il Movimento 5 Stelle che continua a mantenere una posizione ferma sulla questione.

La foto di rito scattata a Napoli con i quattro leader progressisti – Giuseppe Conte del M5S, Elly Schlein per il Pd, Angelo Bonelli e Nicola Fratoianni per Avs – appare sbiadita. Le tensioni sul riarmo non accennano a diminuire e vengono alimentate dalle divisioni interne al Pd, dove la segretaria, stretta tra le pressioni dei riformisti, fatica a imporre una linea univoca. Schlein non ha ancora commentato le parole pronunciate da Conte a Napoli, secondo cui “stanno costruendo una minaccia russa per convincerci ad armarci fino ai denti”. Secondo il Corriere della Sera, la segretaria dem ne avrebbe “dette quattro” al leader pentastellato in privato. 🔗 Leggi su Lanotiziagiornale.it

© Lanotiziagiornale.it - Campo sempre più minato sul riarmo. Ma i 5 Stelle non arretrano di un millimetro

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