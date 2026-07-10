Il campo largo minato dai guerrafondai | nel mirino ora c’è Conte contrario al riarmo
Il leader del Movimento 5 Stelle si oppone all’aumento delle spese militari e al riarmo, mentre altri politici spingono per l’utilizzo dei fondi europei destinati a questo scopo. La discussione riguarda la possibilità di attivare il meccanismo di sicurezza europea e accedere a circa 15 miliardi di euro di prestiti. La divergenza tra le posizioni si concentra sulla scelta tra rafforzare la difesa o mantenere un approccio più pacifico.
E adesso nel campo largo il problema sembra essere la vocazione alla pace del leader del M5S, Giuseppe Conte, non chi chiede all’Italia di attivare il Safe e accedere ai 14,9 miliardi di euro di prestiti europei destinati al riarmo. A firmare l’appello per fare debiti per la Difesa sono stati diversi parlamentari dem insieme a esponenti di +Europa e Italia Viva, mentre perfino il governo Meloni frena, preoccupato dal costo politico di nuove spese per nuove armi. A scatenare la polemica sono state le parole pronunciate da Conte a Napoli: “Stanno costruendo una minaccia russa per convincerci ad armarci fino ai denti”. Una frase che ha provocato la reazione dell’ala riformista del Pd e dei centristi. 🔗 Leggi su Lanotiziagiornale.it
Notizie e thread social correlati
Conte divide il Campo Largo sul riarmo: “Minaccia russa costruita dalla Nato”Durante un evento a Napoli l’8 luglio 2026, l’ex premier ha criticato la spesa militare e la politica della NATO, affermando che la minaccia russa...
Il campo largo sulla difesa europea assomiglia a un campo minatoA Napoli, i leader del centrosinistra hanno affermato che la loro alleanza si basa su convinzioni condivise e non su un accordo elettorale di breve...
Temi più discussi: Disordine sparso | Il campo largo sulla difesa europea assomiglia a un campo minato; La sinistra radicale che contesta la sinistra: parapiglia al comizio del campo largo a Napoli; Il campo largo sulla difesa europea assomiglia a un campo minato; Campo largo Bonelli | Non poniamo veti a nessuno.
. @paolomieli: A sinistra c'è il campo largo di nuovo minato dalle primarie con Bonelli esclude l'asse con Italia Viva leggo su La Verità. Ci sarebbe un patto tra Conte e Silvia Salis per fregare Schlein leggo su Libero. Io non ci credo, non credo a Salis che si bu x.com
Conte blocca Renzi e apre a Onorato, il campo largo si divide sui due centri: Schlein pronta al dialogo, l’ex premier continua a porre veti Un'analisi profonda accende i riflettori sulle fibrillazioni croniche che scuotono il cantiere del centrosinistra, dove il progett facebook
Il discorso di Conte sulla minaccia russa che ha creato polemiche nel campo largoGiuseppe Conte, dalla manifestazione del campo largo a Napoli, ha detto che stanno costruendo una minaccia russa per giustificare questa corsa agli armamenti, citando le parole di un generale stat ... msn.com
Conte divide il Campo Largo sul riarmo: Minaccia russa costruita dalla NatoConte contro la corsa al riarmo: cosa ha detto, il caso nel Campo Largo e i numeri della spesa militare che l’Italia dovrà sostenere ... quifinanza.it