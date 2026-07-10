Il leader del Movimento 5 Stelle si oppone all’aumento delle spese militari e al riarmo, mentre altri politici spingono per l’utilizzo dei fondi europei destinati a questo scopo. La discussione riguarda la possibilità di attivare il meccanismo di sicurezza europea e accedere a circa 15 miliardi di euro di prestiti. La divergenza tra le posizioni si concentra sulla scelta tra rafforzare la difesa o mantenere un approccio più pacifico.

E adesso nel campo largo il problema sembra essere la vocazione alla pace del leader del M5S, Giuseppe Conte, non chi chiede all’Italia di attivare il Safe e accedere ai 14,9 miliardi di euro di prestiti europei destinati al riarmo. A firmare l’appello per fare debiti per la Difesa sono stati diversi parlamentari dem insieme a esponenti di +Europa e Italia Viva, mentre perfino il governo Meloni frena, preoccupato dal costo politico di nuove spese per nuove armi. A scatenare la polemica sono state le parole pronunciate da Conte a Napoli: “Stanno costruendo una minaccia russa per convincerci ad armarci fino ai denti”. Una frase che ha provocato la reazione dell’ala riformista del Pd e dei centristi. 🔗 Leggi su Lanotiziagiornale.it

© Lanotiziagiornale.it - Il campo largo minato dai guerrafondai: nel mirino ora c’è Conte, contrario al riarmo

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