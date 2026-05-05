Un titolo di un quotidiano nazionale evidenzia che il governo attuale, guidato da una leader di un partito di centrodestra, è il secondo più duraturo nella storia della Repubblica. La notizia si concentra sui dati relativi alla durata dell’esecutivo e sui numeri ufficiali forniti dal governo stesso. La discussione si sviluppa analizzando le cifre e i confronti con altri governi che si sono succeduti nel tempo.

Tutto parte da un titolo di Repubblica, con cui si riferisce che l’esecutivo guidato dalla leader di Fratelli d’Italia è il secondo più longevo nella storia della Repubblica. Benché l’opposizione (politica e mediatica) accusi il premier di ogni nefandezza, ‘sto disastro – osserva Padellaro – resiste da 1.288 giorni e si appresta ad avvicinarsi al record storico detenuto da Silvio Berlusconi: 1.412 giorni. E qui arriva una domanda per Elly Schlein, Giuseppe Conte e per i gemelli siamesi di Avs, Bonelli e Fratoianni: com’è che ’sta iattura resiste? È possibile che, nonostante i fallimenti denunciati dalla sinistra, i sondaggi continuino a segnare il centrodestra poco sotto o poco sopra il campo largo? Quella dell’ex direttore del Fatto, nella rubrica che tiene sul giornale diretto da Marco Travaglio, è un’ottima domanda.🔗 Leggi su Panorama.it

© Panorama.it - Destra unita vs «Campo Minato»: la verità dietro i numeri del governo Meloni (il più longevo)

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