San Fruttuoso di Camogli sub 56enne morta per malore improvviso durante un’immersione al Cristo degli Abissi - VIDEO

Una donna di 56 anni è morta improvvisamente durante un’immersione al Cristo degli Abissi, nell’area marina protetta di San Fruttuoso di Camogli. La sub è stata colta da un malore mentre si trovava sott’acqua. Sul posto sono intervenuti i soccorritori, ma non sono riusciti a salvarla. La vittima si trovava in quella zona, molto frequentata dagli appassionati di subacquea, per esplorare il monumento sommerso.

L’immersione era in corso nell’area marina protetta che ospita il Cristo degli Abissi, uno dei punti più noti della costa ligure per le attività subacquee. Il tratto interessato, secondo le informazioni disponibili, si trova a una profondità compresa tra 10 e 17 metri Una donna di 56 anni è m. 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it

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