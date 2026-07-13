Una donna di 53 anni è deceduta mentre faceva un’immersione al Cristo degli Abissi, nella zona di San Fruttuoso di Camogli. La subacquea è stata trovata senza vita durante l’attività subacquea. Sul posto sono intervenuti i soccorsi, ma non hanno potuto fare altro che constatarne il decesso. La procura ha aperto un’indagine per chiarire le cause della tragedia.

Tragedia nelle acque di San Fruttuoso di Camogli (Genova) dove una donna di 53 anni è morta mentre era impegnata in un’immersione alla celebre statua sottomarina del Cristo degli Abissi. Sul posto la capitaneria di porto, l’idroambulanza partita da Camogli, allertato anche l’elicottero dei vigili del fuoco che però è stato poi fermato visto che all’arrivo dei soccorsi la subacquea era già deceduta. Il suo corpo portato sulla banchina da dove partono i traghetti. Choc tra bagnanti della spiaggia. La donna, una turista emiliana, secondo le prime informazioni, si sarebbe sentita male mentre era sott’acqua. I responsabili del diving con il quale si trovava l’hanno riportata in superficie e lanciato l’allarme. 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it

© Ilgiornaleditalia.it - San Fruttuoso di Camogli, subacquea di 53 anni muore durante un’immersione al Cristo degli Abissi, procura apre un'indagine

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