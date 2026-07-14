Ondata di calore sull’Italia: oggi 4 città da bollino rosso, domani diventeranno 7. Previsti picchi di 45 gradi nelle zone interne della Sardegna. Servizio di Alessandra Camarca TG2000. 🔗 Leggi su Tv2000.it

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Caldo, terza ondata di calore. Allerta picchi di 45 gradi

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