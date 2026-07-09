Le previsioni indicano che l’Italia sarà interessata da una terza ondata di caldo che dovrebbe durare almeno fino al 20 luglio 2026. Le temperature massime potrebbero raggiungere i 43 gradi in Sardegna, mentre Firenze si trova in allerta per le elevate temperature. La fase di caldo intenso coinvolgerà anche le regioni del Sud, con un nuovo picco previsto all’inizio della prossima settimana.

Le previsioni meteo parlano di una terza ondata di calore sull’Italia destinata a proseguire almeno fino al 20 luglio 2026, con temperature molto elevate anche al Sud e un nuovo picco atteso all’inizio della prossima settimana. Tra le aree più esposte c’è la Sardegna, dove lunedì nelle zone interne del sud-ovest sono previsti fino a 43 gradi accompagnati da afa intensa. Previsioni meteo luglio 2026, Italia ancora nella morsa del caldo Secondo le previsioni meteo, l’ondata di calore iniziata questa settimana non mostra segnali di attenuazione. A differenza delle prime due, quella di fine maggio e quella della seconda metà di giugno, questa fase calda coinvolgerà in modo pieno anche il Mezzogiorno. 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it

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© Ilgiornaleditalia.it - Previsioni meteo luglio 2026, terza ondata di caldo fino alla terza settimana: picchi di 43 gradi in Sardegna, Firenze in allerta

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