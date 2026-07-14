Oggi in alcune città italiane si sono toccati i 45 gradi, con Firenze e Perugia sotto un bollino rosso. Le temperature sono oltre la media stagionale e continueranno ad aumentare nei prossimi giorni, con massime che si avvicineranno ai 40 gradi e punte fino a 45 al Sud. Da metà settimana si prevede un ulteriore aumento delle temperature, con condizioni meteorologiche molto calde su tutta la penisola.

Temperature oltre la media nei prossimi giorni, con massime vicine ai 40 gradi e punte fino a 45 al Sud. Da metà della prossima settimana è attesa un’attenuazione della calura grazie all’arrivo di correnti più fresche L’Italia si prepara ad affrontare il momento più intenso della terza ondata di caldo dell’estate, con temperature destinate a raggiungere livelli preoccupanti su gran parte del Paese. Le previsioni indicano valori fino a 6-8 gradi superiori alle medie stagionali, soprattutto al Centro-Nord e sulla Sardegna, mentre tra la fine della settimana e l’inizio della successiva il picco dell’afa si sposterà verso il Centro-Sud. In diverse aree i termometri sfioreranno i 40 gradi, con punte comprese tra 41 e 45 gradi previste su Puglia, Basilicata e Isole Maggiori. 🔗 Leggi su Ildifforme.it

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© Ildifforme.it - Caldo record sull’Italia, picchi fino a 45 gradi: bollino rosso a Firenze e Perugia

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