Le temperature raggiungono i 45 gradi in diverse città italiane, con numerosi centri che vengono dichiarati bollino rosso. L’Italia sta affrontando la terza ondata di calore dell’estate, causata dall’anticiclone africano e masse d’aria rovente provenienti dal Nord Africa. La crescita delle zone colpite si registra in modo consistente rispetto ai giorni precedenti. Le autorità hanno attivato misure di emergenza per fronteggiare il caldo intenso.

ABBONATI A DAYITALIANEWS Terza ondata di calore in pieno svolgimento. L’Italia è alle prese con la terza ondata di calore dell’estate, provocata dall’espansione dell’anticiclone africano alimentato da masse d’aria rovente provenienti dal Nord Africa. Nei prossimi giorni le temperature continueranno a salire su gran parte del Paese, con valori destinati a raggiungere il picco tra giovedì 16 e venerdì 17 luglio. Secondo il bollettino del Ministero della Salute, oggi, 14 luglio, sono quattro le città contrassegnate dal bollino rosso, il livello massimo di allerta per gli effetti del caldo sulla salute: Brescia, Firenze, Perugia e Torino. Per la giornata di mercoledì 15 luglio, il numero salirà a sette, con l’aggiunta di Bologna, Frosinone e Roma. 🔗 Leggi su Dayitalianews.com

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© Dayitalianews.com - Caldo africano sull’Italia, temperature fino a 45 gradi: aumentano le città da bollino rosso

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Terza ondata di caldo africano in Italia: temperature fino a 45 gradi, allerta prolungata

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