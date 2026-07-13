Mercoledì si registrano sette città con bollino rosso a causa di temperature elevate, e in serata sono previsti temporali al Nord. Le temperature massime raggiungono fino a 40 gradi, con il rischio di ondate di calore che si protrarranno nel weekend. L'allerta riguarda principalmente Firenze e Perugia, che sono in rosso fino a mercoledì. Le temperature record si verificano mentre aumenta l'intensità del caldo in molte aree.

Roma, 13 luglio 2026 – Torna il grande caldo (anche se, a dire il vero, pare non essersene mai andato) e aumentano i bollini rossi e arancioni. È allerta rischio salute per Firenze e Perugia in rosso già da oggi fino a mercoledì. A queste, il 15 luglio si aggiungeranno Bologna, Brescia, Frosinone, Roma e Torino. Sempre mercoledì temperature e condizioni meteorologiche che possono avere effetti negativi sulla salute della popolazione, in particolare nelle persone più suscettibili ( bollino arancione ) per Cagliari, Campobasso, Latina, Milano, Pescara, Rieti, Trieste, Verona Viterbo. È quanto emerge dall'ultimo bollettino sulle ondate di calore del ministero della Salute. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

© Quotidiano.net - Monta l’ondata di caldo. Mercoledì bollino rosso in 7 città, in serata temporali al Nord. Temperature record: fino a 40 gradi per il weekend

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Notizie e thread social correlati

Caldo record, ondata di calore su Italia e Europa: 17 città da bollino rosso, picco oltre 40 gradi nel weekendDomenica si registrano 17 città italiane con il bollino rosso, con temperature che raggiungono i 41 gradi a Firenze.

Caldo record, ondata di calore su Italia e Europa in diretta: domani 17 città da bollino rosso, picco oltre 40 gradi nel weekendUn'ondata di calore record interessa Italia ed Europa, con 16 città italiane classificate come bollino rosso oggi e 17 domani.

Temi più discussi: Meteo Puglia: ondata di caldo africano in arrivo, picchi di 40°C. Le previsioni; Van der Poel regola gli altri fuggitivi a Ussel; Powertrain - Il Sole 24 ORE; Contrade del Palio di Siena 2026, quali sono i fantini e i cavalli favoriti.

Completata la terza ondata di raid Usa contro l'Iran: Colpite decine di obiettivi. I pasdaran rivendicano attacchi contro basi americane in Medio Oriente x.com

Monta l’ondata di caldo. Mercoledì bollino rosso in 7 città, in serata temporali al Nord. Temperature record: fino a 40 gradi per il weekendNelle prossime ore l’anticiclone africano si impossesserà progressivamente dell’Italia portando a una nuova fiammata di calore intenso. Allarme per i ricoveri ... quotidiano.net

[OC] Oshawott durante un'ondata di calore reddit

Nuova ondata di caldo, bollino rosso a Firenze e Perugia. Verso picchi di 43 gradiLeggi su Sky TG24 l'articolo Nuova ondata di caldo, bollino rosso a Firenze e Perugia. Nel weekend rovesci al Nord LIVE ... tg24.sky.it