Monta l’ondata di caldo Mercoledì bollino rosso in 7 città in serata temporali al Nord Temperature record | fino a 40 gradi per il weekend

Da quotidiano.net 13 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Mercoledì si registrano sette città con bollino rosso a causa di temperature elevate, e in serata sono previsti temporali al Nord. Le temperature massime raggiungono fino a 40 gradi, con il rischio di ondate di calore che si protrarranno nel weekend. L'allerta riguarda principalmente Firenze e Perugia, che sono in rosso fino a mercoledì. Le temperature record si verificano mentre aumenta l'intensità del caldo in molte aree.

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Roma, 13 luglio 2026 – Torna il grande caldo (anche se, a dire il vero, pare non essersene mai andato) e aumentano i bollini rossi e arancioni. È allerta rischio salute per Firenze e Perugia in rosso già da oggi fino a mercoledì. A queste, il 15 luglio si aggiungeranno Bologna, Brescia, Frosinone, Roma e Torino. Sempre mercoledì temperature e condizioni meteorologiche che possono avere effetti negativi sulla salute della popolazione, in particolare nelle persone più suscettibili ( bollino arancione ) per Cagliari, Campobasso, Latina, Milano, Pescara, Rieti, Trieste, Verona Viterbo. È quanto emerge dall'ultimo bollettino sulle ondate di calore del ministero della Salute. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

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