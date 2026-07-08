Terza ondata di caldo africano sull’Italia Incendi al Nord

Una terza ondata di caldo africano sta interessando l’Italia. Al Nord si sono verificati i primi incendi, con l’intervento di Canadair per spegnerli.

Arriva sull’Italia la terza ondata di caldo africano. Al Nord si segnalano i primi incendi con l’intervento dei Canadair. Servizio di Alessandra Camarca TG2000. 🔗 Leggi su Tv2000.it

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Terza ondata di caldo africano sullItalia. Incendi al Nord

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