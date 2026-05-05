Quando lo sport diventa memoria e la memoria diventa libertà

Aversa ha dedicato un momento di commemorazione a Bruno Neri, figura legata allo sport e all’impegno civile. Durante l’evento, è stato presentato un libro scritto da Ignazio Riccio che ripercorre le tappe della vita di Neri, evidenziando il suo ruolo nel mondo dello sport e nella memoria collettiva. La cerimonia ha riunito persone interessate a conoscere la storia di un uomo che ha unito valori sportivi e sociali.

Aversa celebra Bruno Neri: sport, memoria e impegno civile nella presentazione del libro di Ignazio Riccio. Giovedì 7 maggio 2026, alle ore 17:30, la Sala Consiliare del Comune di Aversa ospiterà la presentazione del libro di Ignazio Riccio “Bruno Neri: il mediano partigiano”. L’incontro inaugura la rassegna “ Aversa Terra dei Libri – Cantico in campo “, inserita nel programma nazionale de “ Il Maggio dei Libri “, e si svolge sotto il suggestivo motto: “Ogni libro è una creatura viva”. L’evento sarà dedicato alla figura di Bruno Neri, calciatore e partigiano, simbolo di coraggio e coerenza morale, noto per il suo rifiuto di piegarsi al regime fascista e per il suo impegno nella Resistenza, che gli costò la vita.🔗 Leggi su Puntomagazine.it © Puntomagazine.it - Quando lo sport diventa memoria e la memoria diventa libertà Tom Simpson, la mort au sommet Notizie correlate Quando la memoria diventa danza: Miss Lala in scena al FilodrammaticiUn’esperienza intima, una composizione artistica in tempo reale, una narrazione orale, animata da un corpo che parla e danza allo stesso tempo: “Miss... Kinks e memoria: quando la musica diventa colonna sonora dei ricordi? Cosa sapere Il brano Picture Book dei Kinks ha legato la musica alla memoria fotografica nel 2007. Aggiornamenti e contenuti dedicati Temi più discussi: Alex Zanardi, il coraggio che non conosce il traguardo: quando lo sport diventa vita; Gli angeli del rugby; Nutrire la performance: perché lo sport oggi passa (anche) dal piatto; Il Rally Valli Ossolane lancia la sfida nel Campionato Italiano Rally Challenger. Torna la Camminata Donna Rosa, quando lo sport diventa anche rispetto e prevenzionePORTO SAN GIORGIO - Stamattina nella sala consiliare la presentazione dell'evento in programma per il 10 maggio. Quest'anno, madrina dell'evento sarà Matilde Brandi con la partecipazione della soprano ... cronachefermane.it FOTO e VIDEO | PlayAbility, quando lo sport diventa inclusivoBim e Amicacci insieme per il progetto che promuove l'inclusione e la cittadinanza attiva nelle scuole delle aree interne ... ekuonews.it Sulla spiaggia cittadina partite tra amici al calar del sole: lo sport diventa spettacolo urbano - facebook.com facebook Con la vittoria dello scudetto Manuel Akanji diventa ufficialmente un giocatore dell’Inter. 43 presenze su 45 tra Serie A e Champions e 15 milioni per il riscatto: un grande affare, un grande giocatore. x.com