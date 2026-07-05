Il fentanyl, farmaco usato per alleviare il dolore, ha causato negli ultimi anni una crisi degli oppioidi nel Nord America. La sostanza è responsabile di numerosi decessi per overdose, ma viene anche utilizzata in ambito medico per trattamenti specifici. La sua diffusione ha generato preoccupazioni anche in Italia, dove si teme un aumento di casi legati a un uso improprio o abusivo.

Negli ultimi anni il fentanyl è diventato uno dei simboli della crisi degli oppioidi che ha colpito il Nord America, alimentando timori anche in Italia. Le cronache sulle overdose e sul traffico internazionale di questa sostanza hanno però contribuito a creare confusione, facendo spesso passare in secondo piano il fatto che il fentanyl è, da decenni, uno dei farmaci più importanti nella terapia del dolore e nell'anestesia. Gli specialisti invitano quindi a distinguere con chiarezza tra il fentanyl impiegato in medicina e quello prodotto e distribuito dal mercato clandestino: si tratta di due realtà profondamente diverse per modalità di produzione, controllo e utilizzo. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

© Ilgiornale.it - Fentanyl: quando salva dal dolore e quando diventa un pericolo

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Il fentanyl arriverà anche in Italia

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