Caldo quando arriva il picco e dove | attesi 45 gradi in Sardegna Giovedì salgono a 15 le città bollino rosso

Da ilmessaggero.it 14 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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La terza ondata di calore dell'anno si intensifica in Italia con un aumento dei bollini rossi, passando da due a quattro e arrivando a sette entro mercoledì 15 luglio. Si prevede che in alcune zone interne della Sardegna si raggiungano i 45 gradi. Giovedì saranno coinvolte 15 città con bollino rosso, mentre per mercoledì si prevedono 9 città con allerta arancione.

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La terza ondata di calore dell'anno comincia ad entrare nella sua fase più intensa: in Italia aumentano i bollini rossi dai due di ieri, ai quattro oggi, ai sette di domani, mercoledì 15 luglio (con 9 arancioni), ed entro venerdì si prevedono temperature record di 45 gradi nelle zone interne della Sardegna. Giovedì salgono a 15 le città bollino rosso Continuano ad aumentare le città con il bollino rosso per le ondate di calore, in vista del picco di caldo previsto per metà settimana: domani saranno sette per passare a 15 nella giornata di giovedì 16 luglio. Domani le città più calde saranno Bologna, Brescia, Firenze, Frosinone, Perugia, Roma, Torino. 🔗 Leggi su Ilmessaggero.it

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