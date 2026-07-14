La terza ondata di calore dell'anno si intensifica in Italia con un aumento dei bollini rossi, passando da due a quattro e arrivando a sette entro mercoledì 15 luglio. Si prevede che in alcune zone interne della Sardegna si raggiungano i 45 gradi. Giovedì saranno coinvolte 15 città con bollino rosso, mentre per mercoledì si prevedono 9 città con allerta arancione.

La terza ondata di calore dell'anno comincia ad entrare nella sua fase più intensa: in Italia aumentano i bollini rossi dai due di ieri, ai quattro oggi, ai sette di domani, mercoledì 15 luglio (con 9 arancioni), ed entro venerdì si prevedono temperature record di 45 gradi nelle zone interne della Sardegna. Giovedì salgono a 15 le città bollino rosso Continuano ad aumentare le città con il bollino rosso per le ondate di calore, in vista del picco di caldo previsto per metà settimana: domani saranno sette per passare a 15 nella giornata di giovedì 16 luglio. Domani le città più calde saranno Bologna, Brescia, Firenze, Frosinone, Perugia, Roma, Torino. 🔗 Leggi su Ilmessaggero.it

© Ilmessaggero.it - Caldo, quando arriva il picco e dove: attesi 45 gradi in Sardegna. Giovedì salgono a 15 le città bollino rosso

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Caldo, quando arriva il picco e dove: attesi 45 gradi in Sardegna. Domani sette città bollino rossoDomani sono previste sette città con livello di allerta rosso per il caldo, con temperature massime che raggiungeranno i 45 gradi in Sardegna.

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