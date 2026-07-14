Con le temperature che in questi giorni sfiorano i 40 gradi, centinaia di lavoratrici e lavoratori della Regione Campania sono costretti a trascorrere le proprie giornate in uffici privi di un adeguato raffrescamento. Non un semplice disagio stagionale, ma un vero e proprio rischio per la salute, denunciato a più riprese dalla FP CGIL Campania e ora confermato nero su bianco dagli stessi organi tecnici della Regione. Le criticità riguardano le Torri A6, C5 e C3 del Centro Direzionale di Napoli, oltre alla sede di via De Gasperi e ad altre strutture regionali. Nella Torre C3 lavora anche il personale di Acamir, mentre nella Torre C5 ha sede parte degli uffici di Aretur: anche questi lavoratori si trovano a fronteggiare, ogni giorno, condizioni microclimatiche non conformi. 🔗 Leggi su Napoli.corriere.it

© Napoli.corriere.it - Caldo, la denuncia della FP Cgil: «Condizionatori guasti negli uffici della Regione Campania»

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