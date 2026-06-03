Cancellerie al collasso e personale ridotto all' osso | la denuncia della Fp Cgil Padova
La Fp Cgil di Padova segnala che la Procura e l’Ufficio di Sorveglianza sono al limite del collasso. La cancelleria è sovraccarica e il personale è stato ridotto drasticamente. La situazione si è fatta insostenibile, con rischi di blocco delle attività giudiziarie. La denuncia evidenzia una crisi che mette a rischio il funzionamento quotidiano degli uffici giudiziari nella città.
«La macchina della giustizia a Padova è a un passo dal collasso funzionale». La Fp Cgil di Padova denuncia una situazione insostenibile all'interno della Procura della Repubblica e dell'ufficio di Sorveglianza. I due presidi giudiziari si trovano privati delle risorse umane minime per garantire. 🔗 Leggi su Padovaoggi.it
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