Cancellerie al collasso e personale ridotto all' osso | la denuncia della Fp Cgil Padova

Notizia in breve

La Fp Cgil di Padova segnala che la Procura e l’Ufficio di Sorveglianza sono al limite del collasso. La cancelleria è sovraccarica e il personale è stato ridotto drasticamente. La situazione si è fatta insostenibile, con rischi di blocco delle attività giudiziarie. La denuncia evidenzia una crisi che mette a rischio il funzionamento quotidiano degli uffici giudiziari nella città.