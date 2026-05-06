Uffici al limite sotto pressione e personale in fuga | l’allarme della Fp Cgil sul Comune di Cattolica

La Fp Cgil di Rimini ha segnalato da tempo una situazione di crescente difficoltà all’interno del Comune di Cattolica, evidenziando uffici al limite, personale in fuga e una pressione crescente sul personale. La situazione viene descritta come critica, con le strutture comunali sotto forte stress e le risorse umane che diminuiscono. La questione è stata oggetto di attenzione da parte sindacale, che ha più volte sollevato il problema.

Da tempo la Fp Cgil di Rimini segnala una situazione di crescente difficoltà all’interno del Comune di Cattolica. Una condizione che riguarda prima di tutto le lavoratrici e i lavoratori dell’ente, ma che inevitabilmente rischia di finire per incidere anche sulla qualità dei servizi che ogni.🔗 Leggi su Riminitoday.it Notizie correlate Comune di Taranto, FP-CGIL: organico dimezzato e uffici sotto pressioneTarantini Time QuotidianoLa FP-CGIL interviene sulla situazione del personale del Comune di Taranto, segnalando condizioni operative sempre più... Personale insufficiente, criticità organizzative e gestione delle emergenze al Comune di Chieti, la Fp Cgil incontra il sindaco“La Fp Cgil ritiene non più rinviabile un intervento sul personale del Comune di Chieti. Aggiornamenti e contenuti dedicati Cattolica, Fp Cgil attacca: uffici del Comune in sofferenza, lavoratori sotto pressioneA Cattolica torna al centro dell’attenzione il tema delle condizioni di lavoro all’interno del Comune, dopo una nuova presa di posizione della Fp Cgil di Rimini. Il sindacato parla di una situazione ... altarimini.it Organici ridotti negli uffici comunali di Cattolica. Cgil chiede interventoUffici in sofferenza e lavoratori sotto pressione. E' l'allarme lanciato dalla FP CGIL per la situazione di crescente difficoltà all’interno del Comune di Cattolica. Una condizione che riguarda i lavo ... newsrimini.it