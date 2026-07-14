Caldo folle quando arriva il picco Meteo l’annuncio di Giuliacci | la data da segnare in rosso

Da caffeinamagazine.it 14 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Il meteo prevede che il caldo arriverà con il picco più intenso in una data specifica, annunciata da un esperto. Le città si preparano a giornate molto calde, con temperature elevate che rendono l’asfalto rovente e le notti difficili da sopportare. La sensazione di respiro corto si farà sentire durante le ondate di calore estive.

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Le città si preparano a giornate che potrebbero sembrare infinite, con l’asfalto rovente, le notti sempre più difficili e quella sensazione di respiro corto che accompagna le grandi ondate estive. L’allarme meteo è già scattato: sull’Italia sta per abbattersi una fase eccezionale. Il protagonista è l’anticiclone subtropicale di origine nordafricana, ormai disteso sul Mediterraneo. Secondo gli ultimi aggiornamenti, porterà temperature altissime soprattutto al Centro-Sud e sulle Isole Maggiori: il momento più duro è atteso tra venerdì 17 e sabato 18 luglio, con punte che localmente potrebbero sfiorare o superare i 45 gradi. La massa d’aria calda è già entrata nel Paese e i termometri hanno iniziato a salire. 🔗 Leggi su Caffeinamagazine.it

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