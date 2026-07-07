Temporali poi il caldo estremo Meteo Giuliacci | la data da segnare in rosso sul calendario

Fino a martedì 14 luglio, le temperature in Italia saranno più basse grazie all’anticiclone delle Azzorre. Durante questo periodo, sono previsti temporali su varie regioni. Dopo questa fase, è previsto un ritorno del caldo intenso. La previsione indica un cambiamento temporaneo nel clima, con una diminuzione delle temperature e piogge locali. Non sono stati segnalati altri eventi meteorologici significativi o variazioni oltre questa finestra temporale.

L’Italia si prepara a vivere alcuni giorni di relativa tregua dal caldo intenso. Fino a martedì 14 luglio, infatti, il passaggio dell’ anticiclone delle Azzorre favorirà temperature più contenute e il ritorno di temporali su diverse regioni. Ma sarà una pausa di breve durata: dalla metà del mese tornerà infatti l’ anticiclone africano, destinato a riportare caldo intenso e valori ben oltre i 35 gradi. A delineare il quadro è il meteorologo Mario Giuliacci, direttore operativo di MeteoGiuliacci.it, secondo cui nei prossimi giorni il clima resterà più equilibrato rispetto alle ultime settimane. L’arrivo di correnti atlantiche contribuirà infatti a mantenere le temperature sotto controllo, almeno su buona parte della Penisola, prima della nuova fiammata estiva prevista tra il 14 e il 16 luglio. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it

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Temporali e fine del caldo

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