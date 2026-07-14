Caldo folle quando arriva il picco Meteo Giuliacci | la data da segnare in rosso

Da tvzap.it 14 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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L’Italia si appresta a vivere il picco più intenso dell’estate 2026, con temperature che raggiungeranno livelli record. Un anticiclone subtropicale proveniente dal Nord Africa si è stabilizzato sul Mediterraneo, portando un’ondata di caldo eccezionale su larga scala. Le temperature massime sono previste superare i valori consueti, con punte che si avvicineranno o supereranno i 40 gradi in molte regioni. La data più calda è indicata in rosso nel calendario meteorologico.

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L’Italia si prepara ad affrontare la fase più severa dell’estate 2026. Sul Mediterraneo si è consolidato un anticiclone subtropicale di matrice nordafricana, destinato a portare temperature molto elevate su gran parte del Paese. Le proiezioni meteorologiche indicano un’intensificazione progressiva del caldo, soprattutto nelle regioni del Centro-Sud e sulle Isole Maggiori, dove le massime potrebbero raggiungere livelli eccezionali. Il passaggio più delicato dell’ ondata di caldo è atteso tra venerdì 17 e sabato 18 luglio. Nelle aree interne, meno influenzate dalle brezze marine, i termometri potranno superare diffusamente i 40 gradi. In... 🔗 Leggi su Tvzap.it

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