Caldo e lavoro, protesta dei lavoratori dei musei. Rider in sciopero

Notizia in breve

In risposta all’ondata di caldo, i lavoratori dei musei sono scesi in piazza per protestare contro le condizioni di lavoro, mentre i rider hanno deciso di scioperare. Le manifestazioni sono state organizzate in diverse città, con i lavoratori che hanno evidenziato le difficoltà di operare sotto il sole cocente. Nessuna delle parti ha annunciato richieste specifiche, ma le proteste sono state visibili nel centro urbano.