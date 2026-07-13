Caldo e lavoro protesta dei lavoratori dei musei Rider in sciopero

Da tv2000.it 13 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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In risposta all’ondata di caldo, i lavoratori dei musei sono scesi in piazza per protestare contro le condizioni di lavoro, mentre i rider hanno deciso di scioperare. Le manifestazioni sono state organizzate in diverse città, con i lavoratori che hanno evidenziato le difficoltà di operare sotto il sole cocente. Nessuna delle parti ha annunciato richieste specifiche, ma le proteste sono state visibili nel centro urbano.

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L’ondata di calore riaccende il dibattito sulle condizioni di lavoro. Si registrano proteste tra i lavoratori dei musei e scioperi dei rider, categorie particolarmente esposte alle temperature estreme. Servizio di Monica Di Loreto TG2000. 🔗 Leggi su Tv2000.it

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