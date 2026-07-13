Caldo e lavoro protesta dei lavoratori dei musei Rider in sciopero
In risposta all’ondata di caldo, i lavoratori dei musei sono scesi in piazza per protestare contro le condizioni di lavoro, mentre i rider hanno deciso di scioperare. Le manifestazioni sono state organizzate in diverse città, con i lavoratori che hanno evidenziato le difficoltà di operare sotto il sole cocente. Nessuna delle parti ha annunciato richieste specifiche, ma le proteste sono state visibili nel centro urbano.
L’ondata di calore riaccende il dibattito sulle condizioni di lavoro. Si registrano proteste tra i lavoratori dei musei e scioperi dei rider, categorie particolarmente esposte alle temperature estreme. Servizio di Monica Di Loreto TG2000. 🔗 Leggi su Tv2000.it
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Caldo e lavoro, protesta dei lavoratori dei musei. Rider in sciopero
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