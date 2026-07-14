Calciomercato | salta il passaggio di Khalaili all' Inter Al Milan piace Mazraoui

Anan Khalaili non si trasferirà all’Inter perché non ha superato le visite mediche supplementari richieste dal CONI per l’idoneità sportiva. Questa verifica ha impedito il completamento del suo trasferimento. Al momento, non ci sono indicazioni su altri sviluppi riguardo alla sua eventuale cessione. Per quanto riguarda il mercato del Milan, si parla di un interesse per il giocatore del Marocco.

Milan, 13 luglio 2026 - Non sarà Anan Khalaili l’erede di Denzel Dumfries sulla fascia di destra dell’Inter. L’esterno israeliano non ha infatti superato le visite supplementari richieste nei giorni scorsi dal CONI per valutare l’eventuale concessione dell’idoneità sportiva al giocatore. È quindi saltato l’accordo trovato non senza fatica dall’Inter e dall’Union Saint-Gilloise a quota 25 milioni più bonus. A confermare la mancata finalizzazione del trasferimento di Khalaili alla corte di mister Chivu è stato l’amministratore delegato nerazzurro Giuseppe Marotta nella conferenza stampa di inizio stagione: “Avevamo raggiunto con l’Union Saint-Gilloise un accordo per l’arrivo di Khalaili ma il giocatore non ha superato le visite mediche di idoneità. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

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