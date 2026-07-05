Calciomercato Milan | è la settimana di Gila L' Inter saluta Dumfries Khalaili più vicino

Domani si apre una settimana chiave per il calciomercato delle squadre di Serie A. Il Milan si concentrerà su Gila, con trattative che potrebbero portarlo nel club nei prossimi giorni. L’Inter, invece, ha ufficialmente salutato Dumfries, lasciando spazio a nuovi accordi. In parallelo, il club neroazzurro ha fatto progressi nelle trattative per portare Khalaili in rosa. Le operazioni sono in fase avanzata, ma ancora nessun annuncio ufficiale.

Milano, 5 luglio 2026 - Quella che si aprirà domani potrebbe essere una settimana importante sul fronte del calciomercato delle big di Serie A. Sugli scudi c’è il Milan che, dopo essersi assicurato il suo nuovo “numero 9” ingaggiando dal Paris Saint-Germain Gonçalo Ramos per oltre 70 milioni di euro, adesso punta a regalare anche un importante rinforzo in difesa a mister Amorim: rinforzo che risponde all’identikit di Mario Gila, con cui i rossoneri hanno raggiunto nei giorni scorsi un’intesa per un contratto di durata quinquennale con un ingaggio da circa 5 milioni a stagione. Intesa che ha permesso al Milan di superare la concorrenza del Napoli - che prima di fare acquisti deve provare a far cassa - e Atalanta. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

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