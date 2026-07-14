Calciomercato Roma c’è l’offerta per Garnacho

La Roma ha presentato un’offerta da 5 milioni di euro per il prestito di Alejandro Garnacho, con diritto di riscatto a 35 milioni. La proposta è stata comunicata tramite Sky Sport. Non sono stati forniti dettagli sul tempo di durata del prestito o altre condizioni contrattuali. La trattativa riguarda il giocatore, che attualmente milita in un club di Premier League. La società giallorossa sta valutando la proposta e potrebbe continuare le negoziazioni nelle prossime settimane.

La Roma, secondo quanto riportato da Sky Sport, ha presentato un’offerta da 5 milioni per il prestito di Alejandro Garnacho, con diritto di riscatto fissato a 35. L’esterno argentino, secondo il club giallorosso, rappresenterebbe il trequartista di piede destro perfetto da inserire nell’undici di Gasperini. Nel frattempo, la Roma ha avviato i contatti per Summerville del West Ham: gli agenti del giocatore sono già nella Capitale e attesi a un incontro con la dirigenza giallorossa. La Roma punta forte su Garnacho: Xabi Alonso apre alla cessione. Dopo aver visto sfumare Greenwood, passato al Fenerbahce per una cifra complessiva di 42 milioni di euro, la Roma ha inviduato nell’ex Manchester United il giocatore adatto per il ruolo di trequartista sinistra tanto inseguito nella scorsa stagione. 🔗 Leggi su Serieagoal.it

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Mercato Roma, Offerta per Garnacho PartitaOggi Incontro con SUMMERVILLE!

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