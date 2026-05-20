Sul fronte del calciomercato, il Milan ha avviato i primi contatti per cercare di acquistare Bernardo Silva. La società rossonera ha mostrato interesse per il centrocampista, iniziando a sondare la disponibilità del giocatore e le condizioni di un possibile trasferimento. Finora non sono stati resi pubblici dettagli specifici sulle trattative o sui termini economici, ma il nome di Silva è stato inserito tra le possibili operazioni in corso. La situazione rimane in evoluzione e monitorata da vicino.

Bernardo Silva si prepara a salutare il Manchester City dopo nove anni ricchi di successi. Il trequartista portoghese ha ufficializzato la propria decisione a metà aprile con un lungo messaggio social rivolto a tifosi, compagni e all'allenatore Pep Guardiola. Dal prossimo 30 giugno il classe 1994 sarà svincolato e cercherà una nuova sistemazione a parametro zero. Secondo le ultime indiscrezioni, sulle sue tracce si sarebbe inserito anche il Milan. L'addio di Bernardo Silva chiude un'era all'Etihad Stadium. In nove stagioni con la maglia dei 'Citizen', il portoghese ha collezionato 459 presenze, impreziosite da 76 gol e 77 assist, vincendo 6 Premier League e la Champions League della finale di Istanbul contro l'Inter. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it

© Pianetamilan.it - Calciomercato, il Milan corteggia Bernardo Silva: avviati i primi contatti

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