Il nuovo direttore sportivo dell'Atalanta ha dichiarato di essere in contatto con l'agente di Ederson per discutere un possibile rinnovo di contratto. La comunicazione è arrivata durante la presentazione ufficiale, che ha anche visto la sua nomina. Non sono stati forniti dettagli sui termini dell'eventuale accordo o sulla durata del rinnovo. La situazione di Ederson resta quindi in fase di negoziazione tra le parti coinvolte.

Il giorno della presentazione di Cristiano Giuntoli come nuovo direttore sportivo dell'Atalanta si trasforma subito in un palcoscenico per far chiarezza su alcune tematiche di calciomercato: il futuro di Ederson. Il calciatore nerazzurro infatti, negli ultimi giorni, è stato accostato più e più volte ai colori del Milan. Calciomercato Milan, niente Ederson?. Il centrocampista brasiliano, protagonista di un dietrofront con il trasferimento al Manchester United saltato dopo le visite mediche, è finito sotto i riflettori del Milan, che è a caccia di un rinforzo per la mediana. Giuntoli, però, ha voluto spegnere subito ogni speranza dei rossoneri. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it

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© Pianetamilan.it - Calciomercato Milan, Giuntoli su Ederson: "Stiamo parlando con il suo agente per il rinnovo"

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