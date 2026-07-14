L’Atalanta ha annunciato l’inizio della collaborazione con il nuovo direttore sportivo, Giuntoli. La società sta trattando il rinnovo del contratto di un portiere, senza confermare dettagli specifici. La squadra intende mantenere i propri giocatori chiave, evitando cessioni, e si mantiene disponibile a valutare eventuali opportunità di mercato. La rosa attuale è considerata già competitiva sia in termini di qualità che di quantità.

Trattenere tutti i gioielli e rimanere alla finestra in caso di opportunità di mercato, consapevole però che la rosa nerazzurra è già qualitativamente e quantitativamente pronta. Sono gli obiettivi e i paletti del primo calciomercato in Atalanta del nuovo direttore sportivo Cristiano Giuntoli, da un mese e mezzo insidiato a Zingonia al posto di Tony D’Amico. «È sempre stato il mio sogno lavorare in Atalanta e ora l’ho coronato, ho detto subito sì perché considero Luca Percassi uno dei più grandi manager d’Italia se non il più grande»: così Giuntoli si è presentato alla stampa, oggi 14 luglio, nella sala conferenze della New Balance Arena. In modo chiaro e diretto, ha risposto ai temi più scottanti di mercato. 🔗 Leggi su Bergamo.corriere.it

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© Bergamo.corriere.it - Atalanta, al via l'era Giuntoli: «Ederson? Stiamo lavorando sul rinnovo. Vogliamo crescere con i nostri gioielli senza cederli»

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ATALANTA: SALTA IL TRASFERIMENTO DI EDERSON ALLO UNITED! ECCO COSA CAMBIA... E OCCHIO AD AHANOR!

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So che è presto, ma sono abbastanza preoccupato per il mercato dell’Atalanta reddit

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