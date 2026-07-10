Calciomercato Milan-Alajbegovi? contatti in corso Douè e Saelemakers che intreccio - Palhinha il prezzo di Karetsas e Jashari Indiscrezioni rossonere

Il Milan sta trattando con il giocatore Guéla Doué, fratello di Désiré, attualmente in forza al Psg. I contatti sono in corso e il club valuta anche le possibili implicazioni per l’assetto della rosa, considerando Saelemakers come opzione per la fascia sinistra. Sul fronte delle trattative, si parla anche di un intreccio tra Douè e Saelemakers. Inoltre, ci sono aggiornamenti sui prezzi di Karetsas e Jashari, mentre si discute di un possibile scambio tra Alajbegovi e altri calciatori.

Calciomercato Milan-Douè con Saelemakers a sinistra Il Milan pensa a Guéla Doué (fratello di Désiré, stella del Psg e della Francia). Nome non nuovo in ottica rossonera (era già stato seguito dagli scout in passato) e che torna d'attualità in queste ore dopo essere stato accostato anche all'Inter - prima che i nerazzurri chiudessero la trattativa per Anan Khalaili dell'Union Saint-Gilloise. L'esterno classe 2002 della Costa d'Avorio e dello Strasburgo (2 gol e 7 assist in stagione con il club francese) sarebbe un rinforzo sulla fascia destra, con Alexis Saelemakers che a quel punto potrebbe giocare a sinistra (Davide Bartesaghi prima alternativa, mentre Pervis Estupinian è sul mercato dopo una stagione non all'altezza delle aspettative, gol nel derby a parte). 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it

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CALCIOMERCATO MILAN QUAL È IL BUDGET E QUALI SARANNO GLI ACQUISTI

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