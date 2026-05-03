Nella sfida tra Cremonese e Lazio, l'allenatore dei padroni di casa ha definito questa partita come l'ultima possibilità di salvezza. La Cremonese, che affronta una squadra guidata da un tecnico noto per il suo gioco offensivo, cerca una vittoria per ridurre lo svantaggio in classifica. La partita si gioca in un momento cruciale della stagione, con i grigiorossi che devono ottenere i tre punti per mantenere vive le speranze di permanenza in Serie A.

I grigiorossi affrontano la squadra di Sarri e devono assolutamente vincere per tornare a meno uno dal Lecce che ha vinto a Pisa nell'anticipo Il peso della sfida dello Zini ricade tutto sulla Cremonese, che per raggiungere la salvezza è costretta a battere la Lazio. Il successo del Lecce a Pisa, infatti, ha ampliato il distacco della squadra lombarda, a meno 4 rispetto a Di Francesco. Scopriamo pronostico e quote Cremonese-Lazio in programma lunedì 4 maggio alle ore 18.30. Prova gratis il futuro del betting con Gazzetta AI Predictor, la prima IA dedicata ai pronostici! E' il lunedì della possibile svolta per il campionato della Cremonese dopo un periodo buio e complicato.🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - Cremonese-Lazio, per Giampaolo è l'ultima chiamata salvezza: il pronostico

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