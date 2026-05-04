PAGELLE E TABELLINO Cremonese-Lazio 1-2 | Isaksen e Noslin inguaiano Giampaolo

Nella partita dello Stadio Zini di Cremona, valida per la 35ª giornata di Serie A, la Lazio ha conquistato una vittoria per 2-1 sulla Cremonese. La sfida si è conclusa con gol di Isaksen e Noslin per il team ospite, mentre per la squadra di casa è arrivato un gol che non è bastato a evitare la sconfitta. I voti della partita evidenziano chi ha performato meglio e chi ha deluso, con i principali protagonisti in evidenza.

Voti, top e flop della sfida dello Stadio Zini di Cremona, valevole per la 35° giornata del campionato di Serie A La Lazio batte la Cremonese, nel posticipo del lunedì della trentacinquesima giornata di campionato. Un successo che permette ai biancocelesti di scavalcare Sassuolo e Bologna e di assestarsi in ottava posizione, a meno quattro dall’Atalanta (attualmente settima in campionato). Una bella iniezione di fiducia in vista della finale di Coppa Italia con l’Inter, in programma mercoledì 13 maggio. Brutta battuta d’arresto per la Cremonese, che resta ferma a quota 28 punti, a meno quattro dal Lecce. Per gli uomini di Giampaolo la corsa salvezza si complica maledettamente.🔗 Leggi su Calciomercato.it © Calciomercato.it - PAGELLE E TABELLINO Cremonese-Lazio 1-2: Isaksen e Noslin inguaiano Giampaolo Notizie correlate Leggi anche: Cremonese-Lazio 1-2: Motta pasticcia ma Isaksen e Noslin rimediano, Sarri vince in rimonta Leggi anche: Lazio-Parma 1-1, le pagelle: Noslin (7) non basta, DelPrato (7), Isaksen (4) troppo spento, Motta (6,5) parata notevole Altri aggiornamenti Temi più discussi: Napoli-Cremonese 4-0, pagelle e tabellino: McTominay sbaglia un rigore ma domina, De Bruyne rompe il ghiaccio su azione, Hojlund con fame, Alisson Santos è una scheggia, difesa grigiorossa horror; Il Napoli blinda la Champions: Cremonese dominata e travolta 4-0; Poker del Napoli al Maradona, 4-0 e dominio totale con la Cremonese; Riscatto Napoli contro la Cremonese: poker azzurro, torna al gol De Bruyne. PAGELLE Cremonese Lazio 1-2: Tavares mostruoso, Isaksen letale. Noslin firma un capolavoro!Cremonese Lazio è finita sul risultato di 1-2: ecco le pagelle della squadra di mister Sarri che, dopo un primo tempo lasciato ai padroni di casa, con i cambi nel secondo riesce a uscire. I biancocele ... lazionews.eu Cremonese-Lazio 1-2, le pagelle: papera Motta (5), assist e gol vittoria per Noslin (7), Nuno Tavares è scatenato (7)La Lazio vince a Cremona per 1-2 riprendendosi l'ottavo posto in classifica. Sono i padroni di casa a passare in vantaggio con Bonazzoli al 29' che sfrutta un errore di Motta, ... leggo.it La Lazio batte 2-1 la Cremonese in rimonta, decide Noslin nel recupero - facebook.com facebook #Cremonese, adesso serve un miracolo: ko in casa contro la #Lazio e #Lecce a +4 x.com