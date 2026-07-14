Cagliari Calcio | Ufficiale l’Acquisto di Fazzini dalla Fiorentina – Dettagli del Trasferimento all’Era Pisacane

Il Cagliari Calcio ha annunciato l’acquisto di un centrocampista dalla Fiorentina. Il trasferimento è stato ufficializzato e il giocatore si è unito alla squadra in vista della nuova stagione. La società ha comunicato l’arrivo attraverso i canali ufficiali, senza fornire dettagli economici o durata del contratto. Il calciatore si è subito allenato con il gruppo, mentre l’allenatore ha iniziato a preparare le prime sedute di allenamento.

Una chiamata che cambia ritmo: la Sardegna che accoglie un centrocampista giovane, il mare che profuma d’inizio, e un allenatore che riordina le idee con calma e ambizione. È qui che inizia la nuova tappa di Fazzini, tra attese concrete e promesse di gioco. C’è un filo chiaro che attraversa questa storia. Il Cagliari Calcio ha deciso di alzare il livello tecnico nella zona nevralgica del campo. E lo fa andando su un profilo preciso: Fazzini, ex centrocampista dell’ Empoli, oggi annunciato in arrivo dalla Fiorentina. Secondo le comunicazioni circolate nelle ultime ore, l’operazione è stata resa ufficiale dai club. Al momento, non abbiamo accesso ai termini economici né alla durata del contratto; i dettagli non sono ancora pubblici in modo verificabile. 🔗 Leggi su Serieanews.com

Segui gli aggiornamenti su Cagliari.

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Notizie e thread social correlati

Corriere dello Sport – Cagliari, ufficiale l’acquisto di Fazzini dalla Fiorentina: l’annuncioUn calciatore è stato trasferito dal settore giovanile di una squadra di Serie A a un club di Serie B.

Sorpresa Cagliari, sorpasso sul Parma per Fazzini: i dettagli sul colpo a centrocampo in arrivo per PisacaneIl Cagliari sta finalizzando l'acquisto di un centrocampista classe 2003 proveniente dalla Fiorentina, superando il Parma nella corsa.

Temi più discussi: Cagliari, è il giorno del raduno: 31 convocati. C’è Gaetano; Cagliari, ufficiale l'acquisto di Fazzini dalla Fiorentina: l'annuncio; Nuovo stadio, il Comune mette nuovi paletti sulla convenzione col Cagliari calcio. L'assessore: Saremo irremovibili. Oggi vertice Zedda-Giulini; Atalanta, è ufficiale l’arrivo di Gaetano dal Cagliari.

La @sampdoria restera in Valle fino al 23 luglio, quando giocherà l'amichevole contro il @CagliariCalcio x.com

Cagliari in advanced talks for Harry Winks transfer (Esclusiva: Cagliari a sorpresa, trattativa avanzata per Harry Winks | Alfredo Pedullà) reddit

Cagliari, ufficiale Fazzini: la formulaCome si legge sul sito ufficiale del Cagliari, il Cagliari Calcio è lieto di annunciare l’acquisizione del diritto alle prestazioni sportive del calciatore Jacopo Fazzini, che si trasferisce in rosso ... calciomercato.com

Cagliari, ufficiale l'acquisto di Fazzini dalla Fiorentina: l'annuncioOra è ufficiale: Jacopo Fazzini è un nuovo calciatore del Cagliari. Il giovane centrocampista arriva dalla Fiorentina e approda alla corte di Fabio Pisacane con la formula del prestito con diritto di ... msn.com