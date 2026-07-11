Sorpresa Cagliari sorpasso sul Parma per Fazzini | i dettagli sul colpo a centrocampo in arrivo per Pisacane

Il Cagliari sta finalizzando l'acquisto di un centrocampista classe 2003 proveniente dalla Fiorentina, superando il Parma nella corsa. L'operazione si inserisce in un intervento più ampio di rinforzo del reparto, dopo aver già acquisito un altro giocatore di proprietà di un club inglese. La società rossoblù sta accelerando le trattative per completare il trasferimento.

Fazzini verso il Cagliari, i rossoblù accelerano per il centrocampista classe 2003 della Fiorentina: sorpasso in corso sul Parma. Il Cagliari continua a ridisegnare il proprio centrocampo e, dopo l’arrivo di Harry Winks, prepara un’altra operazione importante in entrata. Nelle ultime ore il club rossoblù ha effettuato un sorpasso concreto per Jacopo Fazzini, centrocampista classe 2003 di proprietà della Fiorentina. Ascolta le nostre notizie! Non hai tempo di leggere? Scopri la nuova sezione Podcast di Calcio News 24 e ascolta i nostri approfondimenti audio. Il giocatore, ex Empoli, era stato accostato a diverse società nelle ultime settimane. Il suo profilo era stato proposto anche alla Lazio, mentre il Parma aveva mosso passi importanti e sembrava vicino alla definizione dell’operazione sulla base di un prestito con diritto di riscatto. 🔗 Leggi su Calcionews24.com

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