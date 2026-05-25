Vlahovic ha inviato un nuovo segnale alla Juventus, mentre proseguono le trattative per il rinnovo del contratto. La decisione sul futuro del giocatore sarà presa nei prossimi giorni, con differenze ancora evidenti tra le richieste del calciatore e le offerte della società. La questione riguarda le cifre e i termini del contratto, con un progressivo aumento delle tensioni tra le parti coinvolte. La situazione resta in sospeso fino a ulteriori sviluppi.

Goretzka si allontana dalla Juve: vertice imminente tra il tedesco e quel club di Serie A! Gli aggiornamenti Mercato Juve, in attacco sarà vera e propria rivoluzione: Vlahovic verso l’addio, Kolo Muani in pole. Ma non è l’unico nome Cambiaso via in estate? La Juve il sostituto lo potrebbe avere già in casa. Ecco di chi si tratta Juventus Next Gen, prima volta con l’U23 per 10 ragazzi della Primavera: da Montero a Elimoghale, ecco chi ha giocato il Trofeo dell’Armonia Sportiva Brambilla orgoglioso: «Stagione ottima, mai perso di vista il nostro obiettivo primario. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

© Juventusnews24.com - Vlahovic manda un altro segnale in ottica rinnovo, ma è muro contro muro tra giocatore e dirigenza. Cosa succede

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Vlahovic|| la voce di un riavvicinamento con la Juventus

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