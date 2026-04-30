Da oggi, 30 aprile 2026, il modello 730 precompilato per l’anno fiscale 2026 è accessibile online per milioni di contribuenti italiani. Sono state pubblicate le istruzioni ufficiali e sono state segnalate alcune novità rispetto alle versioni precedenti. La piattaforma permette di visualizzare e verificare i dati già inseriti, consentendo anche eventuali modifiche o integrazioni prima della presentazione definitiva.

Da oggi 30 aprile è online il 730 precompilato 2026: tutte le novità e le istruzioni ufficiali. A partire da oggi, 30 aprile 2026, è ufficialmente disponibile il 730 precompilato 2026, consultabile online da milioni di contribuenti italiani. Si apre così la nuova stagione fiscale, con una procedura sempre più digitale e semplificata. Si tratta di uno degli appuntamenti più importanti dell’anno per lavoratori dipendenti e pensionati, che possono ora verificare i propri dati e prepararsi all’invio della dichiarazione. 730 precompilato 2026: da oggi solo consultazione. Dal pomeriggio del 30 aprile è possibile: accedere al proprio modello 730 precompilato.🔗 Leggi su Puntomagazine.it

© Puntomagazine.it - 730 precompilato 2026 disponibile da oggi: come accedere, cosa cambia e cosa controllare subito

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