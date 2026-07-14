A Vaiano si svolge una caccia al tesoro dedicata alle famiglie, organizzata da Prato Cultura. L’attività si svolge di sera e coinvolge i partecipanti in una ricerca che si svolge sotto le stelle. L’iniziativa offre un modo diverso di scoprire la città, senza l’uso di guide o mappe. Contestualmente, in un’altra località, è presente una scacchiera gigante, aperta al pubblico.

Dimenticate la classica visita con guida e cartina. Scoprire la Prato dentro le mura può essere divertente grazie all’idea di Prato Cultura che ha organizzato per stasera una caccia al tesoro a misura di famiglie. A partire dalle 19, il centro si trasformerà in un grande gioco a cielo aperto: con una mappa-gioco in mano, i partecipanti andranno alla scoperta degli angoli più curiosi e affascinanti. Punto di partenza piazza Duomo e il costo è di 5 euro a persona. Ci si sposta al chiostro di San Francesco, stasera alle 21, per la presentazione di "Le tombe dei grandi. Il chiostro di San Francesco, uno scrigno di memorie tra parole e immagini". In queste pagine, le due autrici Veronica Bartoletti e Veronica Vestri hanno saputo dare voce a sepolture, iscrizioni e stemmi custoditi di queste mura secolari. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Caccia al tesoro sotto le stelle. E a Vaiano una scacchiera gigante

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#garlasco Riusciamo a vederti. Non era una domanda. La seguivano. Voleva sporgere denuncia. Le anomalie degli allarmi, prove di entrata. Per mettere il video sul desktop? Il 7 apre il file scuola. Lei va a colpo sicuro, una caccia al tesoro. Come se a voce x.com

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