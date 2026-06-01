Caccia al tesoro in notturna al Salinas | mission per bambini e famiglie tra le teche

Da palermotoday.it 1 giu 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Dopo la chiusura al pubblico, il Salinas apre le sue teche per una caccia al tesoro notturna dedicata a bambini e famiglie. La serata prevede che i partecipanti esplorino le sale e trovino indizi nascosti tra le esposizioni. L’evento si svolge in un’unica sera, con l’obiettivo di coinvolgere i visitatori in un’attività ludica e interattiva. L’ingresso è riservato a chi si iscrive in anticipo, e l’evento termina prima dell’alba.

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Appena le luci si abbassano e il museo chiude al pubblico, succede qualcosa di molto strano: per una sera soltanto il Salinas diventerà un set da caccia al tesoro. Un evento unico: sabato 6 giugno 18 debutta per la prima volta nelle sale del museo archeologico palermitano, un'esperienza originale. 🔗 Leggi su Palermotoday.it

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